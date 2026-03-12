La filial brasileña de Telefónica reduce su capital social en 760 millones de dólares

El número de acciones emitidas se mantendrá sin cambios, así como el porcentaje de participación de los accionistas en el capital social de la compañía, según señaló Telefónica Brasil en un comunicado enviado al mercado financiero.

De esta forma, tras la reducción, el capital social de la filial brasileña de la multinacional pasará a ser de 56.071.415.865,09 reales (casi 10.700 millones de dólares al cambio de hoy).

La firma de telecomunicaciones dijo que este movimiento, aprobado hoy en Asamblea General Extraordinaria, implicará la devolución a los accionistas, en moneda nacional, de 1,25 reales por cada acción ordinaria emitida, considerando un total de 3.195.606.352 papeles de este tipo en que se divide el capital social.

Los recursos de la reducción se pagarán -afirmó Telefónica Brasil- en un único pago, el 14 de julio de 2026, según lo definido por la dirección, de manera individual a cada accionista y en proporción a su participación en el capital social.

Telefónica Brasil, líder de la telefonía móvil en el país, con el 38,1 % de cuota de mercado, obtuvo en 2025 un beneficio neto de 6.168 millones de reales (unos 1.200 millones de dólares), un 11,2 % más con respecto a 2024.