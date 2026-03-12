Las bolsas chinas y de Hong Kong caen hasta un 1,35 % ante el alza del precio del petróleo

Pasadas las 12:00 hora local (08:00 GMT), el índice Hang Seng de la Bolsa de Hong Kong retrocedía un 1,23 %, hasta situarse en torno a los 25.579 puntos, en una sesión marcada por descensos en valores tecnológicos.

En China continental, el índice de referencia de Shanghái bajaba un 0,64 %, hasta los 4.106 puntos, mientras que el indicador de Shenzhen perdía un 1,35 % y se situaba alrededor de los 14.270 puntos.

Los mercados reaccionaban así al aumento de la tensión en Oriente Medio después de que varias embarcaciones fuesen alcanzadas por proyectiles en las proximidades del estrecho de Ormuz, alertó la agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO).

En paralelo, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, volvió a superar este jueves los 100 dólares por barril durante las horas de cotización en Asia, impulsado por el temor a que los ataques en la zona interrumpan el flujo de crudo procedente del golfo Pérsico.

Ante la escalada del conflicto y la interrupción parcial del tráfico marítimo en la zona, una treintena de países de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) anunciaron que liberarán 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas para compensar posibles pérdidas de abastecimiento.

El estrecho de Ormuz, por donde normalmente circula el 20 % del crudo mundial, vive una caída drástica de su tráfico por los bombardeos en Irán y la respuesta del país persa, con ataques a bases e intereses estadounidenses en naciones del golfo Pérsico.

Por dicha vía circula aproximadamente el 45 % del petróleo que importa China, según algunos analistas.

Irán, que cierra el estrecho de Ormuz por el norte, amenazó en varias ocasiones con no permitir que se exporte "un solo litro de petróleo de la región" si los ataques en su contra no cesan, mientras Washington insistió en que la ofensiva crecerá si Teherán sigue bloqueando el flujo de crudo.