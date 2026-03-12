Las facturas de la guerra: ¿cuánto cuesta a EE.UU. su operación “Furia Épica”?

Estados Unidos e Israel lanzaron un operativo conjunto contra Irán el pasado 28 de febrero con el objetivo de eliminar su programa nuclear y propiciar un cambio de régimen político. La República Islámica está gobernada desde la revolución de 1979 por los ayatolás.

El Centro de Comando de Estados Unidos publica a diario en redes sociales parte de los preparativos. Unas de las últimas señala en su texto que “Las fuerzas estadounidenses siguen centradas en objetivos militares muy claros: eliminar la capacidad de Irán de proyectar poder contra Estados Unidos y sus vecinos”.

Lea más: Estratégico paso de Ormuz, bajo fuego: ataques a buques y combates en el mar

La guerra en cifras

La primera semana de la guerra contra Irán costó a Estados Unidos más de 11.300 millones de dólares, según informes del Pentágono al Congreso y que fueron publicados por The New York Times, citando fuentes anónimas al tanto de la sesión informativa a puerta cerrada desarrollada en la cámara baja el martes, reportó AFP.

La cifra -según la publicación- excluye costos relacionados con la preparación para los ataques, lo que sugiere que los números de la primera semana de ofensiva pueden ser mucho más elevados.

Lea más: “¡Cuídese usted de no ser eliminado!”, la directa amenaza del jefe de Seguridad iraní

Dos días de combates

Funcionarios de Defensa habían informado previamente al Congreso que se gastaron municiones por un valor aproximado de US$ 5.600 millones tan solo en los dos primeros días de combate, según medios estadounidenses, una cifra mucho mayor que las estimaciones públicas anteriores.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: En medio de la guerra con EE.UU. e Israel, Irán se reorganiza y designa un nuevo ayatolá

La organización independiente de análisis Center for Strategic and International Studies (Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos, CSIS) de Washington estimó que las primeras 100 horas de la Operación Furia Épica costaron 3.700 millones de dólares, es decir, más de 891 millones de dólares al día.

La mayor parte de estos costes, 3.500 millones de dólares, no se habían presupuestado, según el CSIS.

Costo real de la guerra

La página web Iran War Cost Tracker, que calcula el coste del conflicto en tiempo real, mostraba una cifra de más de 17.000 millones de dólares en su contador hasta hoy.

Según esta página web, Estados Unidos está gastando 1.000 millones de dólares al día en la guerra.

Sin embargo, señala que el coste real de la guerra es probablemente mayor, ya que las cifras no tienen en cuenta los gastos a largo plazo, como la asistencia sanitaria de los veteranos.