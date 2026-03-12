Los precios al consumidor en Argentina se aceleran al 33,1 % interanual en febrero

La tasa de inflación interanual registrada en febrero es la más alta desde agosto último, cuando la variación fue del 33,6 %.

En el segundo mes del año los precios al consumidor crecieron el 2,9 % en comparación con enero pasado, mes en el que la tasa de variación mensual también había sido del 2,9 %.

La inflación argentina acumuló en el primer bimestre del año un alza del 5,9 %, según el informe del Indec.

De acuerdo al informe, los precios de los bienes tuvieron el mes pasado una variación positiva del 2,3 % en comparación con enero, mientras que los servicios subieron el 4 %, unos datos que ascienden al 28,4 % y el 43,4 %, respectivamente, en la comparación interanual.

Entre las subidas mensuales registradas en febrero destacan las de gastos de vivienda (6,8 %), principalmente por el alza en las tarifas de gas, agua y electricidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron el 3,3 % con respecto a enero.

Los precios al consumidor acumularon en 2025 una subida del 31,5 % en Argentina, la menor tasa en ocho años y muy por debajo del alza del 117,8 % de 2024.

Pese a la notable desaceleración el año pasado, la inflación en Argentina está todavía muy lejos del promedio mundial, del 4,2 % en 2025, de acuerdo a las más recientes proyecciones del Fondo Monetario Internacional.

Los más recientes pronósticos privados que recaba mensualmente el Banco Central argentino apuntan a que la inflación acumulada de este año será del 26,1 %, con tasas mensuales del 2,5 % en marzo y del 2,2 % en abril.