Mariachi de mujeres en México, la historia de casi 80 años de resistencia

López tiene 75 años y estudió hasta cuarto año de primaria, porque su verdadero amor en la adolescencia era el mariachi, que aprendió en las calles, fuera de las aulas.

“Empecé desde los 12 años a trabajar, a tocar la guitarra. Cantaba, me gustaba mucho cantar”, relata en una entrevista este jueves con EFE sobre el camino que la llevó a tocar con Estrellas de México, el primer mariachi femenil mexicano que obtuvo fama internacional.

Aunque fue su papá quien le enseñó a tocar la guitarra, admite que nadie la motivó a dedicarse a la música, y menos al mariachi, ya que era impensable que una mujer pudiera ser parte de este género, en el que todavía hoy predominan los hombres.

“A mí nadie me dijo: ‘¿quieres tocar guitarra o quieres cantar?’ Ahora ya hay escuelas para cantar y te enseñan la técnica”, destaca la originaria del estado de Guanajuato (centro).

Con 19 años, López ya tenía una carrera consolidada con Estrellas de México, que en ese entonces estaba liderado por Guadalupe ‘Lupita’ Morales, algo muy poco esperado para las mujeres en aquella época.

Por ello, cuenta que fue muy difícil hacerles entender a los hombres que su profesión era la música y no las labores domésticas.

El machismo atravesó la trayectoria de López dentro y fuera de casa, pues afirma que al mariachi conformado por hombres le costó mucho trabajo aceptar que las mujeres podían tocar igual o mejor que ellos.

“Duró algo de tiempo para que nos pudieran aceptar”, sentencia, al recordar todas las veces que músicos hombres la pusieron a prueba para demostrar que valía para el canto y la guitarra.

López dice con alegría que ni el tiempo ni el machismo le han arrebatado lo que más le gusta: cantar, al tiempo que celebra a mujeres como Xochiquétzal V. Cruz, una joven música que impulsa la iniciativa de fundar el primer mariachi de mujeres en la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La estudiante explica que este grupo, que comparte con sus compañeras y se denomina ‘mariachi universitario’, tiene una postura política feminista con la que abordan temas como la violencia de género, la visibilidad de mujeres como Rosa en la historia del género, y también señalan el elitismo que existe en algunas escuelas de música.

Pese a que el mariachi es parte de la identidad popular mexicana y está reconocido a nivel internacional como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, Cruz reconoce que en su facultad no es común su interpretación.

“Lo que se toca por allá (la facultad) es música académica, conocida como música clásica”, lamenta.

Parte de la labor de Xochiquétzal es rescatar no solo el mariachi tradicional de Rosa o el moderno, sino también el universitario, en el que instrumentación y vestimenta es distinto.

Por ejemplo, ella y sus compañeras portan pantalón sin botonadura y, si lo desean, llevan el cabello corto.

“Hay muchas formas de ser mujer”, argumenta la también investigadora para explicar que esta nueva agrupación es una oportunidad de repensar la categoría de mujer.

Aunque la lucha de Rosa fue distinta a la de Xochiquétzal, la primera se dio en las calles junto a las pioneras del género, y la segunda ocurre ahora dentro de las aulas; ambas están unidas por el mismo impulso de resistir como mujeres impulsoras del mariachi.