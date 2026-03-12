Nuevos ataques iraníes alcanzan Dubái, Baréin y Kuwait

La oficina de prensa del Gobierno de Dubái informó que el edificio de la ciudad fue impactado por un dron y que equipos de emergencia evacuaron el bloque.

Aunque no identificó el origen de ese ataque concreto, posteriormente el Ministerio de Defensa del país aseguró estar interceptando misiles y drones desde Irán.

Por su parte, el Ministerio del Interior de Baréin anunció una "agresión iraní" dirigida a tanques de combustible en la zona de Muharraq, cerca de la capital Manama, en un mensaje de X.

También informó de la activación de sirenas de alarma y urgió a los residentes a refugiarse en lugares seguros.

Además, el Ejército de Kuwait aseguró que "un dron enemigo" alcanzó un edificio residencial en el sur del país y dejó dos personas heridas.

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí alertó en varias publicaciones en X de la identificación e interceptación de drones. Según uno de sus mensajes, al menos 18 drones han sido destruidos durante la noche.

Hasta el momento, no han trascendido informaciones sobre víctimas o heridos.

Irán anunció horas antes una nueva oleada de bombardeos contra Israel y contra objetivos estadounidenses en los países del golfo después de trece días de conflicto en el que los ataques no han cesado en la región a raíz de la ofensiva conjunta entre Estados Unidos e Israel sobre Teherán el pasado 28 de febrero.