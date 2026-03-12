TEON elige Madrid como centro de operaciones para impulsar el “capitalismo ambiental”

Así lo anunció en Madrid el presidente y fundador de la entidad, Luis Felipe Fernández-Salvador y Campodonico, VI marqués de Lises, en un acto vinculado al Día Mundial de la Vida Silvestre de Naciones Unidas, y donde también comunicó el nombramiento del jurista español Daniel del Valle como director ejecutivo.

“Madrid reúne las condiciones para ser el punto de encuentro natural de la hispanidad y el lugar desde el que impulsar una agenda común que conecte naturaleza, cultura y economía”, señaló Fernández-Salvador.

La entidad plantea articular una red de cooperación entre grandes capitales históricas del mundo hispano —Buenos Aires, Lima, Quito o Ciudad de México— y territorios de Estados Unidos con fuerte presencia cultural hispana, como Florida o California.

Por su parte, el nombramiento de Daniel del Valle como director ejecutivo busca reforzar la capacidad operativa de la organización en esta nueva etapa, una incorporación que el marqués de Lises ha definido como un “fichaje estratégico” para fortalecer alianzas con gobiernos, organismos multilaterales y sector privado.

Del Valle desarrolló parte de su trayectoria en el ámbito diplomático internacional, como embajador y observador permanente del Organismo Internacional de Juventud ante Naciones Unidas en Nueva York y recientemente ejerció como embajador y jefe de misión interino del Sistema de la Integración Centroamericana ante la ONU.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El pasado febrero, el marqués de Lises recibió en Mar-a-Lago (Florida) un reconocimiento por el impacto global de TEON, un gesto que, según explicó, refleja también el interés de Estados Unidos en colaborar con iniciativas que impulsen la identidad Hispana y su proyección internacional.

Entre las iniciativas impulsadas por TEON, institución que colabora con EFE en la difusión de este contenido, destacan plataformas culturales itinerantes como Casa Ecuador, que participó en 2025 en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCO en Madrid, y el proyecto Casa Centroamérica, concebido como un punto de encuentro para fortalecer la cooperación cultural y económica entre países los países hispanos.

La organización también prevé participar en el Gran Premio de Madrid de Fórmula 1, que se celebrará entre el 11 y el 13 de septiembre, donde planea organizar encuentros internacionales con expertos financieros y empresariales para debatir sobre capitalismo ambiental y cultural.