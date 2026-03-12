Ucrania y Rumanía construirán dos nuevas líneas de transmisión de electricidad

Según dijo Zelenski en una rueda de prensa conjunta con Dan celebrada en la capital rumana, ambos países esperan construir antes de final de año el primero -de menor tamaño que el segundo- de los dos interconectores que permitirán poner en funcionamiento las dos líneas de transmisión.

Ucrania depende ahora de la importación de electricidad de Rumanía, Hungría, Eslovaquia, Moldavia y Polonia para mantener la estabilidad de su sistema energético, que ha perdido buena parte de su capacidad de generación por los constantes ataques rusos a sus centrales.

La construcción de las nuevas dos líneas hará posible incrementar esas transferencias energéticas.

Además, Zelenski y Dan acordaron cooperar para la posible explotación conjunta de petróleo en el mar Negro y trabajarán para que Rumanía se convierta en país de tránsito para el gas natural licuado de Estados Unidos que Ucrania ya ha empezado a importar a través de puertos griegos.

"Tenemos un gran potencial de colaboración estratégica en este campo", dijo Zelenski, que subrayó la necesidad de que los proyectos planteados se lleven a cabo con la mayor celeridad posible.