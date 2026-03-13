Cancilleres de Paraguay y Uruguay repasan agenda y hablan de temas logísticos y portuarios

Los funcionarios repasaron "los principales temas de la agenda bilateral, reafirmando la voluntad de ambos Gobiernos de continuar profundizando la relación" entre sus países, detalló el despacho de Exteriores en un comunicado.

De igual forma, dialogaron sobre el "fortalecimiento de la gobernanza de la hidrovía Paraguay Paraná", el corredor fluvial que parte de Puerto Cáceres (Brasil), atraviesa Bolivia, Paraguay y Argentina hasta terminar en Nueva Palmira (Uruguay), al destacar el "carácter estratégico" de esta ruta "para la conectividad regional y el comercio internacional".

Entre otros, agregó la nota, los cancilleres analizaron las "oportunidades para fortalecer la cooperación en materia logística y portuaria, en particular mediante el desarrollo y la consolidación de los puertos de Montevideo y Nueva Palmira como plataformas relevantes para el comercio exterior" de Paraguay, país que es mediterráneo y moviliza la mayoría de su comercio exterior por la hidrovía.

Ambos cancilleres coincidieron en seguir "explorando nuevos caminos de conectividad" que permitan "profundizar la integración regional".

También hablaron de la "importancia de avanzar en la reactivación del mecanismo Urupabol" (acrónimo de Uruguay, Paraguay y Bolivia), un organismo constituido en 1963 por estos países.

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Lubetkin participó horas antes en un encuentro sobre el tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) organizado como parte de las reuniones anuales del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que la ciudad paraguaya de Luque acoge desde el miércoles y que concluyen este sábado.

El ministro uruguayo destacó la voluntad que han mostrado los cuatro países integrantes de Mercosur, pese a sus diferentes agendas políticas, para la firma de un acuerdo que aspira a terminar con el 90 % de los aranceles que se aplican al comercio entre ambos bloques y a crear la zona de libre comercio más grande del mundo.