Cientos de trabajadores protestan en Ecuador contra la flexibilización laboral de Noboa

La movilización, convocada en Quito por centrales sindicales como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Unión Nacional de Educadores (UNE) y la Unión General de Trabajadores de Ecuador (UGTE), llegó hasta el centro histórico de la ciudad, donde fue dispersada por la Policía con gases lacrimógenos.

Los participantes en la protesta rechazaron especialmente el acuerdo del Ministerio de Trabajo que permite, desde el 10 de marzo, que se trabajen hasta diez horas diarias siempre que no se superen las cuarenta horas semanales.

El tiempo de trabajo que supere esas cuarenta horas a la semana deberá ser pagado como horas extra.

El presidente de la UGTE, José Villavicencio, aseguró que la protesta busca frenar lo que calificó como una política "antiobrera" del Gobierno y exigir la derogación de esa norma, que, a su juicio, favorece a los empleadores y es un ejemplo de "esclavitud moderna" disfrazada de "flexibilización laboral".

"Hoy se está demostrando en todo el país que el pueblo ha levantado la voz. Decimos 'fuera Noboa', porque tanto en las calles como en las urnas vamos a derrotar a este Gobierno", continuó Villavicencio.

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Además, las organizaciones sindicales reclamaron un incremento salarial tras catorce años "sin alzas" y mejores condiciones laborales para sectores como "médicos, profesores y enfermeros".

"En Ecuador estamos movilizados trabajadores, campesinos, mujeres y jóvenes por un alza salarial. Llevamos 14 años sin incremento", afirmó el presidente de la UNE, Andrés Quishpe.

La marcha avanzó por el centro histórico de Quito hasta la plaza de Santo Domingo, donde cientos de personas portaron banderas sindicales y megáfonos para corear '¡Fuera Noboa, fuera!' e incluso quemaron banderas de Estados Unidos.

También anunció que prevén convocar una "asamblea de los pueblos" el próximo 11 de abril para "definir nuevas acciones de lucha frente a un Gobierno que, a nuestro juicio, solo escucha al Fondo Monetario Internacional (FMI) y a otros organismos multilaterales".

Según el dirigente sindical, las movilizaciones forman parte de una agenda "de movimiento social" que continuará hasta el día internacional del trabajo, el próximo 1 de mayo.