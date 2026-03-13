Documental recoge los riesgos y asesinatos de tres defensores ambientales en Latinoamérica

El documental 'El Silencio de la Tierra', del director y montador Frank Gutiérrez, ahonda durante 78 minutos en los casos de defensores ambientales muy conocidos en Latinoamérica: Berta Cáceres (Honduras), que luchó por el agua; y Paulo Paulino Guajajara (Brasil) e Ildefonso y su hijo Aldo Zamora (México), que combatieron contra la deforestación.

Según el último informe de la ONG Global Witness, en 2024 en el mundo -con casos documentados- fueron asesinados 146 defensores ambientales y del territorio, de los cuales 117 se produjeron en Latinoamérica.

'El Silencio de la Tierra' se presentará en Francia el próximo 3 de abril en el FIGRA (Festival International du Grand Reportage d'Actualité), y en junio próximo en la plataforma y canal europeo ARTE, según fuentes de la productora española Diagonal, que asegura que las cadenas de televisión TVE y TV3 tienen también los derechos de emisión.

El director Frank Gutiérrez explica a EFE que se decidió incluir los casos de Cáceres, Guajajara y Zamora porque hay documentación sobre ellos, porque "hablar de medioambientalistas es muy complicado", ya que de la gran mayoría de los casos no hay documentación, y sostiene que aunque resulte "doloroso" afirmarlo, "no son nadie hasta que no les pasa algo".

"No es tanto quiénes has escogido por quienes son, sino porque puedas explicar su historia", subraya.

En el caso de Berta Cáceres dice, "su memoria ha quedado muy viva", y sostiene que su muerte tuvo un "impacto global", sobre todo para los que tienen alguna relación con la defensa del medioambiente, "un mundo dominado por hombres". Además porque acababa de recibir el Premio Ambiental Goldman 2015 y era una mujer que "emprendió una lucha significativa".

Agrega que Cáceres "ha dejado su legado de lucha en su hija" y en el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh)" que ella dirigía antes de ser asesinada.

Con el documental pretenden concienciar que la defensa del medioambiente "es global, porque la piel del medioambiente es de todos, no específica de un lugar", declara Gutiérrez, que añade que "lo que repercute en el Amazonas no se queda en el Amazonas, es una cosa que también te involucra a ti".

"El cambio climático no es una cosa que solo afecta a un país que contamina más, el cambio climático es una cosa global, y si no estamos todos metidos en esta lucha se nos va a comer. No hay vuelta atrás, ya no puedes girarte y decir esto no va conmigo", manifiesta.

Por su parte, la guionista del documental, la periodista brasileña Carla Guimaraes, detalla a EFE que la idea surgió tras revisar el informe de Global Witness, que todos los años publica estadísticas de los asesinatos de defensores ambientales en el planeta, principalmente de pueblos indígenas, que "luchan básicamente por mantener su estilo de vida, por proteger el hogar donde viven".

Se convierten "involuntariamente en defensores del medioambiente porque simplemente están defendiendo su vida", remarca.

Dice que el caso del asesinato de la líder del pueblo lenca Berta Cáceres (2016) fue "muy impactante" porque sucedió pocos meses después de que fuera galardonada con un premio internacional "por su valiente lucha contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en el río Gualcarque".

Cáceres denunció la falta de consulta y consentimiento previos obligatorios, la violación de derechos humanos y procedimientos irregulares en el proyecto para la construcción de Agua Zarca.

El estreno del documental coincide con el décimo aniversario, el pasado 3 de marzo, del asesinato de Cáceres, una líder que dio "un pequeño paso hacia la igualdad" en Honduras, algo que "había molestado a esa élite hondureña acostumbrada a dictar lo que se hace en el país", apunta Guimaraes.

Para la elaboración del documental entrevistaron "a mucha gente que lleva muchos años luchando por esos derechos y cambiando situaciones" como en los casos de Brasil y México.

El objetivo es "poner en evidencia, que se vea, que se conozca y comprobar si eso puede ayudar a la lucha de la gente que ya está ahí haciendo su papel", lograr que estos crímenes no queden impunes, porque "desgraciadamente los defensores continúan siendo asesinados, las tierras indígenas continúan siendo ocupadas y la impunidad permanece en muchos casos".