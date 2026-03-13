El enviado chino se opone en Baréin a los ataques a civiles y a "objetivos no militares"

Durante su reunión con Al Zayani, en Manama, Zhai se opuso al uso de la fuerza como primera opción y llamó a una resolución de los problemas regionales "mediante el diálogo y la consulta", según un comunicado publicado este viernes por la Cancillería china.

"No deben atacarse objetivos no militares, como infraestructuras energéticas, económicas o de subsistencia" ni se debe "poner en peligro la seguridad en las rutas marítimas", enfatizó Zhai, después de que varias embarcaciones hayan sido atacadas en el estrecho de Ormuz y de que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, haya cerrado este paso, por donde transita el 20 % del petróleo que se consume en el planeta.

El enviado especial valoró la "actitud calmada, moderada y responsable" mostrada desde el inicio del conflicto por Baréin, que en los últimos días ha sufrido ataques de Irán en represalia por los bombardeos israelíes y estadounidenses en su territorio.

La actual escalada de tensiones en la región "no beneficia a ninguna de las partes", aseveró Zhai, que también llamó a "detener de inmediato las operaciones militares y evitar una mayor propagación del conflicto".

Por su parte, Al Zayani afirmó que "Baréin es un país comprometido con lograr la paz, la estabilidad, el desarrollo y la prosperidad regionales mediante el diálogo y la reconciliación", así como que "no debería ser objeto de ataques injustificados".

El ministro añadió que "Irán debería responder a los llamamientos de la comunidad internacional, cesar inmediatamente sus ataques contra los Estados árabes del Golfo y garantizar la seguridad y el flujo sin obstáculos de las vías marítimas internacionales".

Zayani dio la bienvenida a "los esfuerzos de mediación itinerante del enviado especial chino en la región" y apreció la "postura imparcial de China", con quien está dispuesto a trabajar "para promover un alto el fuego temprano y restablecer la estabilidad y la calma regionales".

La conversación se suma a la serie de contactos que el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, ha mantenido en los últimos días con sus pares de varios países de Oriente Medio, entre ellos Baréin, y de la comunidad internacional en el marco de los esfuerzos diplomáticos de Pekín para frenar la escalada.

Zhai, cuya agenda de reuniones en los países de Oriente Medio no ha sido detallada, se encuentra en la región realizando una "mediación activa" en el conflicto y manteniendo contactos con las partes implicadas para promover la desescalada y el retorno a las negociaciones, informó recientemente la Cancillería china.

El conflicto enfrenta a Irán con Estados Unidos e Israel desde finales de febrero, cuando ambos países lanzaron ataques contra territorio iraní, a los que Teherán respondió con ofensivas contra varios países del Golfo y posiciones vinculadas a Washington en la región.