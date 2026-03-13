Florida exigirá a los votantes prueba de ciudadanía estadounidense a partir de 2027

La Cámara de Representantes de Florida, controlada por el Partido Republicano, aprobó anoche la medida con 77 votos a favor y 28 en contra, un día después de que el Senado otorgara su visto bueno.

La iniciativa exige para votar una identificación con foto válida como el pasaporte, certificado de nacimiento, certificado de naturalización, licencia de conducir con el requisito de REAL ID o una identificación militar, y no permite identificaciones estudiantiles, de asistencia pública o de asociaciones.

Su críticos señalan que esta legislación asume que los votantes tienen fácil acceso a documentos originales y/o certificados, pero investigaciones realizadas en 2023 por el Brennan Center for Justice indican que más del 9% de los ciudadanos estadounidenses en edad de votar carecen de ellas.

Esta nueva iniciativa, que será oficial una vez la firme el gobernador estatal, el republicano Ron DeSantis, entrará en vigor en enero de 2027.

La medida, que no afectará las elecciones de medio mandato de este año, en las que también se elige al reemplazo de DeSantis, garantizará la integridad de las elecciones, según los republicanos.

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Sin embargo, ya es ilegal que las personas que no sean ciudadanas estadounidenses voten en este estado y son pocos los casos de este tipo de fraude.

La Oficina de Delitos Electorales y Seguridad de Florida reveló el pasado enero que 198 posibles extranjeros votaron ilegalmente en 2025, entre más de 13 millones de personas inscritas en el censo.

La bancada demócrata criticó el proyecto asegurando que miles de personas perderán el derecho a votar.

Según la senadora republicana Erin Grall, 20,6 millones de personas en Florida poseen una licencia de conducir que cumple con los requisitos de REAL ID, con la que se permitirá votar, mientras que 872.408 no la tienen.

Además, la presidenta de la Liga de Mujeres Votantes de Florida, Jessica Lowe-Minor, indicó que la mitad de los adultos estadounidenses no poseen pasaporte, mientras que "más del 9 % de los ciudadanos estadounidenses en edad de votar no tienen a mano su prueba de ciudadanía", lo que puede suponer obstáculos.

La aprobación del proyecto en Florida tiene lugar en un momento en que la ley SAVE Act America de Trump enfrenta un difícil camino en el Senado estadounidense, tras ser aprobada por la Cámara de Representantes.

Esta medida impone el requisito de que los votantes presenten una identificación, a pesar de que 32 los 50 estados tienen establecido este requerimiento y los otros tienen otros métodos para comprobar la identidad de los votantes.

La ley, que también exigiría a los estados a exigir pruebas de ciudadanía para registrarse, se ha convertido en una batalla política del mandatario, que en su afán por aprobarla, ha llegado a referirse a la posibilidad de emitir una orden ejecutiva para evitar el posible rechazo del Senado.