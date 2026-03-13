Irán pide ayuda para localizar a los soldados de EE.UU. en Oriente Medio

En un comunicado recogido por la agencia Tasnim, la IRGC solicitó localizar a unos 11.000 efectivos "dispersos" en hoteles y lugares privados en diversas regiones de la zona y que le suministren información sobre ellos.

"Los estadounidenses quieren usar a nuestros hermanos árabes como escudos humanos. Estamos obligados a identificar las posiciones de los americanos y atacarlos", precisó la nota.

Asimismo, instó a los ciudadanos de países árabes a no alojar a los militares estadounidenses en hoteles, alejarse de los lugares donde se encuentran y reportar con precisión "sus escondites".

Irán ha insistido siempre en que sus ataques contra objetivos en países árabes, especialmente del Golfo Pérsico como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Baréin y Catar, van dirigidos exclusivamente contra blancos y bases estadounidenses.

En su primer mensaje como nuevo líder supremo de la República Islámica, emitido este jueves, Mojtaba Jameneí advirtió a los países vecinos que cierren esas bases "lo antes posible", y amenazó que esos objetivos serán "inevitablemente" atacados.