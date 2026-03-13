Israel lanza otra ola de bombardeos contra Teherán

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han iniciado ataques contra objetivos del régimen terrorista iraní en Teherán", recoge el comunicado.

La oleada ha comenzado poco después de que la República Islámica disparara misiles contra el centro de Israel, al menos uno de ellos con una carga de racimo, según se desprende de los cráteres vistos en las imágenes de impactos difundidas por los medios israelíes.

Los Bomberos de Israel aseguraron tras el ataque que sus efectivos trabajaban en las áreas de Rishon Lezion y Shoham (periferia de Tel Aviv) por la caída de munición en la zona.

"En Shoham, se recibió un informe de daños en una estructura. Los bomberos y rescatistas están realizando búsquedas para localizar personas atrapadas y extinguir el incendio", recoge el comunicado del cuerpo.

Imágenes difundidas por el servicio de emergencias del Magen David Adom (MDA) muestran el tejado de una casa en llamas tras la caída de uno de los explosivos.

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Tras estos ataques, Israel lanzó una nueva oleada de ataques contra la capital iraní. Ya durante la pasada noche, la aviación atacó un comando de inteligencia en el cuartel militar de Jatam al Anbiya y a combatientes de la fuera paramilitar iraní Basij estacionados en distintos puntos de control de la capital.

Las autoridades iraníes no actualizan la cifra de fallecidos en los ataques de Israel desde hace más de una semana, y el último recuento ofrecido rondaba los 1.230.

En Israel, los misiles iraníes han matado hasta el momento a 12 personas, mientras que el MDA ha atendido a 233 heridos por los misiles (cuatro graves, 9 moderados y 220 leves).