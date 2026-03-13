Israel ordena la evacuación urgente de ciudadanos de Tiro, Líbano, ante ataques inminentes

"El Ejército atacará próximamente infraestructuras militares pertenecientes al grupo terrorista Hizbulá", advirtió en sus canales el portavoz militar israelí en lengua árabe, Avichay Adraee.

Su mensaje incluye un mapa que resalta varios edificios, entre ellos un concesionario, una gasolinera y el campus local de la Universidad Internacional Libanesa.

"Instamos a los residentes de los edificios marcados en rojo en el mapa adjunto y a los edificios adyacentes: por su seguridad, están obligados a evacuarlos inmediatamente y a mantenerse a una distancia mínima de 300 metros", afirma el comunicado castrense.

Los ataques israelíes contra el Líbano se suceden a diario desde hace más de una semana como parte del conflicto desatado por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, que llevó al grupo chií libanés Hizbulá, proiraní, a volver a lanzar una ofensiva contra el norte del Estado israelí.

Desde el inicio del conflicto, 630 libaneses han muerto por los bombardeos israelíes.