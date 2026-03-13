La OTAN se mantiene "alerta y firme" en sus defensas tras derribar otro misil en Turquía

"El viernes por la mañana, la OTAN volvió a interceptar con éxito un misil balístico iraní que se dirigía hacia Turquía. La OTAN se mantiene alerta y firme en la defensa de todos los aliados", indicó a EFE la portavoz aliada, Allison Hart.

El Ministerio de Defensa de Turquía confirmó este viernes que un misil lanzado desde Irán y que penetró en el espacio aéreo turco fue derribado por sistemas de defensa de la OTAN ubicados en el mediterráneo oriental, en el tercer episodio de este tipo desde que comenzó la guerra en Irán.

El Ministerio no especifica la región del incidente, pero a las 3.25 horas (0.25 GMT) de esta mañana sonaron durante unos cinco minutos sirenas de alerta cerca de la base militar de Incirlik, en la periferia de la ciudad turca de Adana, según el diario turco Evrensel.

Esa base militar alberga, entre otras fuerzas de la OTAN, a tropas turcas, españolas y estadounidenses, así como un sistema de defensa aérea Patriot desplegado por España.

También se escucharon sirenas en la ciudad de Batman, a unos 500 kilómetros más al este, asegura ese diario.

Éste ha sido el tercer episodio de este tipo en Turquía, después de que las defensas de la OTAN interceptaran un primer misil iraní, impactando trozos del proyectil interceptor en el municipio de Dörtyol, a 65 kilómetros al este de Incirlik.

Un segundo misil fue interceptado el lunes pasado, con un trozo del proyectil iraní impactando cerca de la ciudad de Gaziantep, a 170 kilómetros al este de la base de Incirlik.

Ankara ha protestado enérgicamente ante Teherán por estos incidentes, pero el Gobierno de Irán ha negado reiteradamente que haya disparado misiles hacia territorio turco.