Lavrov insiste en la necesidad de que el OIEA mantenga su imparcialidad

"En el mundo actual, en las condiciones vigentes, especialmente en los últimos dos años, el OIEA, como cualquier otra organización multilateral que se ocupa de cuestiones de no proliferación, se ve puesto a prueba", dijo al recibir en Moscú al director del OIEA, Rafael Grossi.

En este sentido, consideró que es "crucial" preservar la imparcialidad y demostrar un "enfoque despolitizado".

El OIEA, según el ministro ruso, debe centrarse en "la aplicación de los objetivos que sustentaron el acuerdo que creó el Organismo, incluyendo, por supuesto, el acceso de todos los países parte del Tratado de No Proliferación a los beneficios de la energía nuclear con fines pacíficos".

Grossi, por su parte, aseguró que ha ido a Rusia con "muchas cosas" que tratar.

Agregó que ya ha hablado con el jefe de la agencia atómica rusa, Rosatom, con el que abordó en particular la situación en la planta atómica de Bushehr, en Irán, y la de Zaporiyia, en Ucrania.

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Horas antes, Grossi aseguró que su organización no podía aportar pruebas "tangibles" de que Irán no desarrollaba armas nucleares dada la restricción de acceso a las instalaciones de la república islámica.

Rusia, no obstante, manifestó que nunca ha visto confirmaciones del "desarrollo de armas nucleares por parte de Irán" y que nadie ha presentado ninguna evidencia de ello.