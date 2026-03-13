Macrooperativo de Interpol contra la ciberdelincuencia detiene a 94 personas en 72 países

Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal), que tiene su sede en la ciudad francesa de Lyon, detalló también que aún investiga a 110 individuos.

La operación, conocida como 'Synergia III', se llevó a cabo entre el 18 de julio de 2025 y el 31 de enero de 2026, e implicó "incursiones en lugares clave" mediante la "acción coordinada de autoridades nacionales".

La intervención se ha centrado en la "disrupción" de ciberestafas en línea (conocidas como 'phishing'), de virus informáticos ('malware') y de programas de secuestro o chantaje ('ransomware'), que toman el control del sistema infectado y piden un rescate por su devolución.

En Bangladés se llevaron a cabo 40 de las detenciones y la policía requisó 134 dispositivos electrónicos vinculados a diferentes delitos en línea, entre ellos robos de identidad y fraudes a tarjetas de crédito.

Otras 10 personas fueron capturadas en Togo, donde se cree que se realizaban estafas de tipo romántico para obtener transferencias bancarias.

En la ciudad de Macao, China, se detectaron 33.000 de los 45.000 servidores y sitios web suspendidos, con los que supuestamente los delincuentes daban apariencia de casinos en línea, sitios bancarios o páginas del gobierno para sustraer dinero de los usuarios u obtener la información sensible de ellos.

"En 2026, la ciberdelincuencia es más sofisticada y destructiva que nunca, pero la Operación Synergia III constituye un poderoso testimonio de lo que se puede lograr mediante la cooperación mundial", afirmó el director en ciberdelincuencia de Interpol, Neal Jetton.

'Synergia III' ha contado con la participación de la compañía de ciberseguridad rusa Group-IB, de la japonesa-estadounidense Trend Micro y de la coreana S2W, y ha decomisado un total de 212 dispositivos electrónicos en todo el mundo.

Entre los países que han formado parte del operativo, hay varios hispanohablantes: Argentina, Bolivia, Colombia, España, Guatemala, Honduras, Paraguay y Venezuela.