Noboa anuncia la eliminación de aranceles de Trump a Ecuador, tras acuerdo con EE.UU.

"Ecuador tenía dos caminos: quedarse quieto o ir a buscar mejores condiciones. Elegimos lo segundo. Firmamos con Estados Unidos un Acuerdo de Comercio Recíproco que elimina la sobretasa arancelaria que afectaba a los productos ecuatorianos", indicó el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en un mensaje publicado en redes sociales.

El acuerdo fue suscrito en Washington tras un proceso de negociación iniciado en mayo de 2025 y concluido el pasado 13 de febrero.

Según el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de Ecuador, el convenio permitirá liberar el 53 % de las exportaciones no petroleras del país hacia el mercado estadounidense, lo que equivale a 2.786 millones de dólares en comercio, de acuerdo con cifras de 2025.

Entre los sectores que se beneficiarán figuran principalmente productos agroexportadores como banano, plátano, aguacate, piña, mango, pitahaya, jengibre y uvilla, además de cacao y café y productos florícolas y palmito.

También se incluyen productos pesqueros y sus preparaciones, así como minerales estratégicos como oro, cobre y plomo, además de manufacturas industriales y productos del sector forestal y maderero.

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Respecto al ingreso de productos estadounidenses a Ecuador, el convenio prevé la reducción de aranceles para maquinaria agrícola y equipos industriales. La maquinaria para la construcción podrá ingresar con "arancel cero" desde la entrada en vigor del acuerdo o en corto plazo.

El acuerdo también incluye compromisos en materia de inversión, facilitación del comercio, propiedad intelectual, derechos laborales, estándares ambientales y comercio digital.

Los aranceles de Trump a Ecuador, país con el que EE.UU. no tiene tratado de libre comercio, comenzaron en abril pasado una sobretasa del 10 % y subieron a 15 % en agosto, mientras que en noviembre se eliminaron para algunos productos como el banano y cacao, dos de las estrellas de la cadena exportadora del país andino.

A cambio, Ecuador asume una serie de compromisos como eliminar "barreras no arancelarias" a los productos estadounidenses, entre ellos el queso y la carne.

Otro compromiso de Ecuador es prohibir la importación de bienes productos mediante trabajo forzoso u obligatorio" dirigido a eventualmente afectar importaciones de países principalmente asiáticos, además de no imponer impuestos a los servicios digitales que discriminen a las empresas estadounidenses.

En 2024, la balanza comercial de Ecuador con Estados Unidos tuvo un déficit de 644,5 millones de dólares, según estadísticas del Banco Central de Ecuador, al registrar exportaciones por valor de 7.024 millones de dólares e importaciones por valor de 7.668 millones de dólares.

Sin embargo, si se retira de la ecuación el petróleo y sus derivados, el intercambio comercial tuvo un superávit para Ecuador de 2.306 millones de dólares, al registrar exportaciones por valor de 5.043 millones de dólares e importaciones por valor de 2.737 millones de dólares.