Países de África Austral reforzarán la cooperación ante la guerra en Oriente Medio

Al clausurar este viernes la reunión de dos días del Consejo de Ministros del bloque en Pretoria, el ministro sudafricano de Relaciones Internacionales, Ronald Lamola, cuyo país preside la organización, señaló que el mundo atraviesa una etapa marcada por múltiples crisis.

Esto se debe al impacto de las tensiones internacionales —incluido el conflicto en Oriente Medio tras la guerra desatada por EE.UU. e Israel contra Irán— en la seguridad energética y alimentaria de África austral.

Lamola afirmó que los gobiernos necesitan más datos para evaluar las consecuencias económicas y energéticas de estas crisis, que afectan directamente a las economías del bloque.

Los países miembros acordaron convocar una reunión especial de ministros de Asuntos Exteriores en mayo próximo para analizar el impacto regional y definir una respuesta coordinada.

"No se trata únicamente de la guerra en Irán y en Oriente Medio, sino de la geopolítica en general. Debemos preguntarnos cómo avanzar juntos como región, cómo construir y proteger nuestra soberanía", agregó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La SADC busca consolidar información de los distintos ministerios y definir una estrategia regional, en la que destacan los minerales críticos de la región para la transición energética y el desarrollo de nuevas tecnologías.

"Debemos reflexionar sobre cómo utilizar estos recursos en beneficio de la región, mediante la transformación, el procesamiento y la creación de valor añadido", precisó.

Según Lamola, el objetivo es garantizar que los recursos naturales del bloque contribuyan al desarrollo regional y a la creación de empleo.

"El mundo entero mira hacia África para extraer estos recursos, y la región de la SADC posee una gran parte de ellos, pero no solo tenemos los recursos: también contamos con la experiencia minera necesaria para explotarlos", subrayó el jefe de la diplomacia sudafricana.

Otro de los temas centrales del encuentro fue la revisión del Plan Estratégico Indicativo de Desarrollo Regional (RISDP), que guía la integración económica del bloque.

"Hemos observado que ha habido un crecimiento muy leve en la integración regional, que ha pasado aproximadamente del 19 al 21 por ciento. Esto sigue siendo insuficiente para una región organizada y cohesionada”, afirmó Lamola.

El RISDP para el período 2020-2030 prioriza un conjunto de iniciativas regionales de alto impacto orientadas a impulsar el crecimiento económico, fortalecer la resiliencia frente al cambio climático, acelerar la industrialización y mejorar la conectividad de infraestructuras en la región.

El ministro consideró que el principal obstáculo sigue siendo la persistencia de barreras comerciales no arancelarias entre los Estados miembros.

"El aumento del comercio regional -aseveró- también generará empleo en Zimbabue, Mozambique, Malaui y Sudáfrica: es prosperidad compartida".

La SADC es un bloque regional formado por 16 países de África austral cuyo objetivo es promover la integración económica, el desarrollo sostenible, la estabilidad política y la cooperación regional.