Presidente de Perú recibe al jefe de la misión de observación electoral de la OEA

Balcázar destacó que el Gobierno de transición viene brindando todo el apoyo correspondiente a las entidades electorales para garantizar las condiciones para la realización de "elecciones libres y transparentes, sin injerencia indebida alguna", acorde con los estándares internacionales.

El mandatario subrayó su compromiso para garantizar el respeto de la voluntad popular en las elecciones generales del 12 de abril próximo, razón por la cual saludó que la misión haya aceptado la invitación para desarrollar la observación electoral.

Durante su visita preliminar, la misión de la OEA se ha reunido con los titulares del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).

El próximo 12 de abril, los peruanos elegirán al presidente y dos vicepresidentes para el siguiente quinquenio, así como a los integrantes del Senado, la Cámara de Diputados y del Parlamento Andino.

Sin embargo, es muy probable que la elección presidencial se defina en una segunda vuelta en junio próximo, debido a la dispersión del voto por la existencia de 36 fórmulas presidenciales en carrera y al alto porcentaje de indecisos entre los electores.

Balcázar será el encargado de hacer la transferencia de mando el próximo 28 de julio, como cuarto mandatario desde la última elección general del 2021.