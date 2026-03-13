Rumanía despliega por tercera vez cazas ante sospecha de drones rusos cerca de su frontera

El Ministerio de Defensa rumano informó de que sobre las 17.45 hora local (15.45 GMT) fueron detectados objetos aéreos en las proximidades de la frontera, en el contexto de los ataques rusos contra puertos fluviales ucranianos situados junto a territorio rumano.

Ante esa situación, la defensa aérea fue puesta en alerta y dos Eurofighter Typhoon alemanes del Servicio de Policía Aérea Reforzada de la OTAN despegaron desde la base aérea Mihail Kogalniceanu, cerca de la costa del mar Negro y a 250 kilómetros de la frontera con Ucrania.

Este fue el tercer despliegue de cazas en una sola jornada por sospechas relacionadas con la presencia de drones en esa zona fronteriza.

Durante la mañana dos F-16 de la Fuerza Aérea rumana fueron despachados al mismo área, y tiempo después, se activó un nuevo operativo con dos Eurofighter Typhoon alemanes, pertenecientes a la OTAN.

Esas dos primeras salidas se confirmaron como falsas alarmas, mientras que sobre el resultado de esta última todavía no hay resultados.

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"La situación es dinámica", señaló escuetamente el Ministerio de Defensa.

Poco antes de emitir la nueva alerta, ese ministerio informó de que ya habían concluido las inspecciones en la zona afectada por los dos incidentes de la mañana y que no se hallaron restos de drones ni otros elementos vinculados a esos aparatos.

En paralelo, la Inspección General de Situaciones de Emergencia emitió hacia las 18.00 (16.00 GMT) una nueva alerta a la población de la comarca de Tulcea, la tercera del día.

Las autoridades recomendaron a los habitantes mantener la calma y buscar refugio en sótanos o espacios de protección civil.

En caso de no poder hacerlo, instaron a permanecer en el interior de las viviendas, lejos de ventanas y muros exteriores.

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, Rumanía, que comparte con Ucrania una frontera de 650 kilómetros, ha registrado varios casos de incursiones de drones en su espacio aéreo.