Venezuela comienza a exportar gas a Colombia para reactivar el comercio binacional

Este es "el primer paso por el puente Simón Bolívar de cisternas de GLP, de gas butano, que va para Colombia (...) primera exportación de GLP de Venezuela a Colombia", dijo Rodríguez durante la reunión con la delegación colombiana en la que también participaron los miembros de su gabinete.

Durante el encuentro, la mandataria pidió transmitir un video en el que se observa varios camiones cisternas de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) atravesar el puente internacional Simón Bolívar, la principal vía terrestre entre ambos países que conecta a la ciudad colombiana de Cúcuta con la venezolana San Antonio del Táchira.

"Presidente (Gustavo) Petro estamos por el camino de nuestros libertadores", celebró la mandataria que tenía previsto para hoy un encuentro con su par colombiano, pero que fue cancelado y pospuesto "para una fecha próxima" a última hora del jueves.

Rodríguez también indicó que espera que "en pocos meses" Venezuela pueda exportar gas por tuberías a Colombia, a través del "gasoducto Ricarute" que se prevé sea reparado próximamente, según anunció Colombia hace dos días.

Una delegación encabezada por la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, llegó este viernes a Caracas para reunirse con ministros venezolanos y conversar sobre seguridad, energía, comercio y turismo, luego de la suspensión del encuentro entre Petro y Rodríguez por "motivos de fuerza mayor".

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La reunión se llevó a cabo en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano, donde los equipos se dividieron en grupos en función de los sectores, entre ellos el de seguridad, cuya reunión lideró el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, junto con su par colombiano, Pedro Sánchez Suárez, con el fin de "consolidar estrategias" en esta materia.

La mesa energética contó con la participación del ministro colombiano de Minas y Energía, Edwin Palma, acompañado del presidente de la petrolera estatal Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, quienes conversaron con el presidente de la estatal venezolana Pequiven, Román Maniglia, y el ministro para la Energía Eléctrica del país caribeño, Jorge Márquez.

Otros de los funcionarios venezolanos que se encuentran en Miraflores son los ministros de Turismo y de Industrias y Comercio Nacional, Daniella Cabello y Luis Villegas, respectivamente.

El encuentro entre Rodríguez y Petro se iba a llevar a cabo en el Puente Internacional Atanasio Girardot, uno de los que comunica al departamento colombiano de Norte de Santander con el estado venezolano de Táchira.