Al menos 15 muertos en ataques de EE.UU. e Israel contra zona industrial en Isfahán

“Al menos 15 personas perdieron la vida a causa de los ataques”, anunció el vicegobernador de Isfahán, Ayud Darvishi, según informó la agencia Mehr.

Según el funcionario, los ataques tuvieron como blanco una fábrica de equipos de calefacción y refrigeración ubicada en la zona industrial de Jey Industrial Town, donde varios trabajadores se encontraban realizando sus labores.

La portavoz del Gobierno iraní, Fatemeh Mohajerani, denunció hoy los ataques israelí-estadounidenses contra infraestructuras civiles y dijo que, desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, 36.489 viviendas y 6.179 locales comerciales han sido atacados.

Sin embargo, Irán no ha actualizado la cifra de muertos en el conflicto desde el jueves 5 de marzo, cuando dio un balance oficial de 1.230 fallecidos.