Ascienden a 13 las personas fallecidas por las lluvias desde inicio de año en Ecuador

Según las estadísticas de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) difundidas este sábado se han registrado hasta el momento 54.797 personas afectadas, además 106 viviendas y 23 puentes destruidos.

Entre las provincias más afectadas están Guayas con 22.188 personas impactadas, seguida por Los Ríos (8.593) donde este sábado estuvieron varias vías bajo el agua y varias viviendas inundadas; Esmeraldas (6.645), El Oro (6.242), Manabí (4.116), Loja (3.754), Santa Elena (3.552), y Chimborazo (1.157).

Según la SNGR, desde el 1 de enero de 2026 hasta este sábado se han registrado 1.805 eventos adversos por lluvias en todo el país, lo que ha afectado a 191 municipios y 600 parroquias.

La SNGR mantiene la alerta amarilla para las provincias de Pastaza y Tungurahua; mientras en alerta naranja están Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Manabí, Morona Santiago, Napo, Orellana, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Zamora Chinchipe.

En alerta roja están Esmeraldas, Los Ríos, Pichincha, Carchi, Guayas y Loja.