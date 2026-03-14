España prepara a sus empresas para la aplicación en abril o mayo del acuerdo UE-Mercosur

El acuerdo comercial entre la UE y Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) entrará en vigor de forma provisional "en uno o dos meses", según ha informado esta semana el Ministerio de Economía, Comercio y Empresas.

La aplicación llega tras la decisión de la Comisión Europea (CE) de ponerlo en marcha y su ratificación avanzada por el bloque latinoamericano (solo falta por completarla Paraguay); España considera que tiene aún más valor en el escenario actual por la guerra de Irán.

Por ello, el Ministerio de Economía, a través de su instituto de exportación ICEX, ha organizado esta semana un seminario virtual para alentar a las empresas -entre ellas las alimentarias- con el fin de que se preparen y rehagan sus planes, porque cuando sea realidad las condiciones exigen rapidez para aprovecharlas.

El director general de Política Comercial del Ministerio de Economía, Julián Conthe, ha asegurado, en la reunión con los sectores, que la entrada provisional del acuerdo comercial se prevé en uno o dos meses.

El rechazo del sector agrario ha marcado el proceso de ratificación por parte de la UE del acuerdo, que la propia Eurocámara ha impugnado ante el Tribunal de Justicia de la UE, aunque la CE decidió poner en marcha la parte comercial, tras contar con el visto bueno de una mayoría de naciones de los Veintisiete.

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Según Conthe, de los cuatro países del Mercosur, tres están en disposición de aplicarlo provisionalmente y podrá ponerse en marcha con rapidez.

Según el ministerio de Exteriores de Paraguay, el acuerdo será plenamente ratificado allí el día 31.

Una vez que las cuatro naciones latinoamericanas le hayan dado el visto bueno final, según Conthe, los planes de la CE son que haya un "cruce de notificaciones" y comience a funcionar.

El acuerdo liberaliza gradualmente los intercambios mutuos, en largos plazos, pero en algunos productos se aplican reducciones arancelarias desde el primer momento.

Ademas, el Gobierno ha advertido a las empresas de que agilicen sus planes porque va a empezar a funcionar con el principio de "primer llegado, primer servido", a los dos lados del Atlántico.

Por ello, las firmas españolas deben ser rápidas para beneficiarse de la apertura de cuotas, porque son concesiones compartidas con las empresas de otros países comunitarios, según el consejero económico de la Oficina Económica y Comercial de España en Brasilia, Manuel Casuso Romero.

Dentro del calendario, las reducciones arancelarias para el aceite de oliva se aplicarán en quince años; para vinos embotellados, en ocho años; y para porcino, entre ocho y diez; pero para vender espumosos en Mercosur habrá ventajas justo cuando entre en vigor el acuerdo.

"Recomendamos a las empresas que venden en Latinoamérica que revisen sus decisiones sobre Mercosur si no vendían lo suficiente por cuestiones arancelarias o normativas; es posible que el problema desaparezca en diez años", según Casuso.

El consejero de la Oficina Económica y Comercial de España en Buenos Aires, Guillermo Kessler, ha resaltado que en el azafrán, algunas frutas o la leche en polvo la UE tendrá ventajas arancelarias desde el primer momento.

España tiene un déficit comercial de alimentos, bebidas y tabaco con Mercosur, con unas importaciones por valor de 4.069 millones de euros, diez veces superiores a las exportaciones (381,6 millones), según los datos de Economía correspondientes a 2025.

Los productos más exportados a Mercosur son el aceite de oliva y las frutas de hueso; los más importados son tortas y habas de soja, el café y los crustáceos.

Brasil comercializa en España alimentos, bebidas y tabaco por 2.867 millones (+10,28 % anual) mientras que las exportaciones españolas a ese mercado alcanzan los 275,8 millones (-10,29 %)

Las ventas alimentarias de Argentina a España suman 1.086,5 millones (-18,25 %), mientras que España exporta a ese mercado por 49,3 millones (+53,37 %).

Las exportaciones españolas alimentarias a Paraguay suman 14,7 millones (-7,7 %) y las importaciones 15,4 millones (-14,64 %); los envíos a Uruguay ascienden a 41,8 millones (+5,93 %) y las importaciones, a 99,9 millones (+20,6 %). EFEAGRO