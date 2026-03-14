"Kast sabe que Perú no tiene capacidad para recibir más migrantes", dice canciller peruano

"Perú no tiene capacidad de recibir a más migrantes, simplemente no tiene más capacidad, ya tenemos un número enorme, entonces esto Kast lo tiene claro", dijo De Zela en una entrevista en Canal N.

Agregó que ambos países están dispuestos a cooperar para tratar de impedir el ingreso irregular de personas y Perú pretende plantear una alternativa al corredor humanitario terrestre que impulsa Kast para expulsar a migrantes ilegales, principalmente de Venezuela, a través de varios países de la región.

En este sentido, el canciller peruano indicó que habilitar un corredor terrestre que cruce el continente hasta Venezuela es una "tarea titánica muy difícil de hacer" pero podrían establecerse alternativas como un corredor humanitario aéreo o marítimo para transportar más personas.

De Zela, también comentó la medida anunciada por Kast de levantar barreras físicas como zanjas y muros en sus fronteras para impedir el paso de migrantes irregulares, en el caso de Perú comparte 170 kilómetros, y agregó que esta idea no es "una sorpresa" pues ya lo mencionó en campaña.

Este miércoles, tras asumir la Presidencia, Kast aprobó el denominado 'Plan Escudo Fronterizo', que ordena a los ministerios de Defensa e Interior "gestionar cambios legales para desincentivar la inmigración irregular", "modificar las reglas del uso de la fuerza para generar más herramientas contra el ingreso clandestino" y "la construcción de barreras físicas para sectores requeridos".

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En este sentido, De Zela indicó que este viernes, el canciller chileno lo llamó para expresarle que quieren cooperar con Perú, tener una relación armoniosa en la frontera y potenciar la posibilidad de trabajar de manera conjunta con patrullajes coordinados, intercambiar información y usar más medios tecnológicos para vigilar la frontera.

Además, ambos cancilleres acordaron en agendar "lo más rápido posible" una próxima reunión del Grupo de Trabajo Binacional de Fronteras.

En canciller peruano destacó que el Gobierno de Kast va a concentrarse en mejorar la calidad de atención y la infraestructura en la frontera, algo que a Perú le interesa pues es favorable que los chilenos sigan cruzando a la región fronteriza peruana de Tacna, para contribuir a su vida económica y comercial.

El canciller peruano destacó que este miércoles en Chile, antes de que Kast asumiera la Presidencia, el ultraderechista "tuvo la deferencia" de recibirle en una audiencia, algo poco común pues según dijo, los presidentes no suelen recibir a ministros de Relaciones Exteriores en estos contextos.

"Quedó claro que Kast quiere seguir teniendo las mejores relaciones con Perú. Considera que hay coincidencias en enfoques sobre temas políticos importantes que hay que profundizar y hablamos bastante de control fronterizo", agregó el canciller, que viajó al país vecino en representación del nuevo presidente interino peruano, el izquierdista José María Balcázar.