La ONU adopta una iniciativa de México para frenar la producción de drogas sintéticas

La resolución se enfoca en las máquinas tableteadoras y encapsuladoras, que tienen usos lícitos en el ámbito médico, "pero son empleadas para la producción de las drogas sintéticas", indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, Cancillería) de México en un comunicado

Además, llama a que los países "adopten medidas legislativas para evitar el desvío de máquinas tableteadoras y encapsuladoras al mercado ilícito", asegurando al mismo tiempo su comercio legal sin trabas.

También destaca la importancia de la cooperación e intercambio de información a nivel internacional sobre transacciones "comerciales sospechosas", así como sobre investigaciones relacionados con "incidentes de tráfico de estas máquinas para la producción de drogas".

La Cancillería recordó que la iniciativa mexicana busca dotar a todos los países de herramientas para hacer frente "al crecimiento exponencial del consumo de drogas sintéticas, incluyendo por abuso o mal uso de medicamentos."

Y a la "consecuente adaptación que están registrando la producción, manufactura, tráfico y comercialización de esas drogas y sus precursores". .

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México reiteró en la ONU que el tráfico de drogas "es un reto internacional que solo puede resolverse con un enfoque humanista y de manera coordinada con otros países", reconociendo responsabilidades compartidas, así como a través de una cooperación multilateral, regional y bilateral eficaz.

La Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas sesiona anualmente en Viena, Austria, y es el órgano deliberativo más importante de la ONU para la formulación de políticas internacionales en materia de drogas, encargado también de supervisar el desafío mundial que representan.

El pasado 9 de marzo, el 69 período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes se inauguró en Viena, donde se reunieron más de 2.200 representantes de los Estados Miembros, representantes de las Naciones Unidas y aliados internacionales para abordar la evolución del problema mundial de las drogas y fortalecer la cooperación multilateral.

Actualmente, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) monitorea más de 1.400 nuevas sustancias psicoactivas, de las cuales 726 fueron detectadas solo en 2024, la cifra anual más alta jamás registrada, junto con niveles récord de producción de cocaína y métodos de tráfico cada vez más sofisticados.