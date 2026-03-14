Más de mil personas protestan en Lisboa contra los ataques de EEUU e Israel a Irán

Durante el recorrido, la manifestación pasó por delante de la embajada estadounidense en Lisboa, donde se leyó un manifiesto en el que pidieron "el fin de las amenazas y las agresiones de EEUU" en Irán, así como en otros países como Venezuela o Cuba, ante un despliegue policial que no les permitió acercarse al edificio.

Los manifestantes portaron banderas de ambos países latinoamericanos, así como de Palestina y Líbano, que se sumaron a los gritos que reclamaban "Paz en Oriente Medio, Palestina independiente" o "En Líbano, en Siria y en Irán, decimos no a la agresión".

Vítor, uno de los que se unieron a la protesta, dijo a EFE que "en estos momentos se necesitan muchas más manifestaciones de este tipo contra el imperialismo estadounidense" y contra "la locura" del presidente de EEUU, Donald Trump, quien consideró que busca "la destrucción del mundo en la medida en que quiere imponer la fuerza".

"Una gran sed de poder sin respeto por nada", concluyó mientras señalaba su cartel, en el que pedía la liberación "inmediata" del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro.

Por su parte, Lara, otra de las manifestantes que portó durante la marcha un ataúd atado a la espalda con varios mensajes en contra de las acciones de Washington, se mostró "indignada" con la situación y con el Gobierno portugués por su postura.

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"Ninguna democracia se construye con la guerra, tenemos muchos ejemplos a lo largo de nuestra historia que lo demuestran, y todos sabemos que Estados Unidos ha provocado innumerables guerras en los últimos 16 años; no llevan a ninguna parte, lo único que ocurre es que mueren civiles inocentes, no se cambia ningún régimen", alertó.

El primer ministro portugués, Luís Montenegro (centroderecha), aseguró a principios de mes que el Gobierno luso no respalda la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, aunque el uso por parte de las fuerzas militares estadounidenses el día que iniciaron los ataques de la base aérea de las Lajes, en el archipiélago de Azores, suscitó un debate en el país.