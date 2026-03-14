Noruega y Canadá refuerzan sus vínculos e impulsarán la disuasión en el Ártico

"Noruega y Canadá colaborarán para reforzar la disuasión y la defensa en la región", señaló una declaración conjunta en la que aludieron a la seguridad en el Ártico, considerada "una cuestión de seguridad nacional" para los dos países.

Parte de esa cooperación la desarrollarán con maniobras militares como los llamados 'Exercise Cold Response', en los que participan 14 países, que tienen lugar desde el 9 de marzo y que durarán hasta el próximo día 19 de este mes.

"Reconociendo las capacidades cruciales de disuasión y defensa de la OTAN, seguiremos reforzando la seguridad en el Ártico en el marco de la OTAN", se lee en la declaración conjunta, en la que también se afirma el deseo de ambas naciones de cooperar más en materia científica y de telecomunicaciones.

"En estos tiempos de inestabilidad global, Noruega debe reforzar la base en la que se apoya nuestra seguridad", dijo en un comunicado Støre tras recibir al primer ministro canadiense en Oslo.

"Somos más fuertes cuando estamos unidos a países como Canadá, países que son grandes economías, democracias estables con recursos sustanciales e instituciones robustas", agregó.

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Asimismo, tanto Noruega como Canadá expresaron su compromiso con el apoyo a Ucrania, país que sufre desde febrero de 2022 una guerra de agresión rusa, y con la idea de que el país invadido reciba "robustas garantías de seguridad" ante un eventual alto el fuego.

Además, reafirmaron su apoyo a las sanciones frente a la conocida como "flota fantasma" de Rusia, con la que Moscú elude los castigos internacionales a sus hidrocarburos.

Su declaración también muestra el compromiso de sus países por contribuir a la mejora de la situación humanitaria en Ucrania, en particular en lo relativo al "retorno de prisioneros de guerra" y de "civiles ilegalmente detenidos y niños deportados o transferidos a la fuerza por Rusia".

Ante esta situación, Canadá y Noruega, de forma coordinada con Ucrania, mantendrán una conferencia a nivel ministerial en Toronto los próximos 28 y 29 de septiembre.

Ambos países manifestaron también su deseo de promover una alianza en áreas como el espacio, la inteligencia artificial, digitalización y minerales críticos.

En este sentido, en el marco del encuentro entre el primer ministro de Noruega y su homólogo de Canadá, el titular de Comercio e Industria noruego y el responsable de Energía y Recursos Naturales canadiense firmaron un "memorando de entendimiento" sobre "minerales críticos".

El documento busca "impulsar la cooperación existente en el desarrollo de cadenas de suministro de minerales críticos seguras y resilientes".