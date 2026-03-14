Pekín valora "señales positivas" del nuevo Gobierno de Países Bajos, según canciller chino

De acuerdo con un comunicado de la Cancillería china, publicado este viernes por la noche, Wang felicitó a Berendsen por su reciente nombramiento y afirmó que China y Países Bajos son "socios importantes de cooperación", por lo que avanzar en una colaboración pragmática y mutuamente beneficiosa responde a los intereses comunes de ambas partes.

El ministro chino expresó su aprecio por la actitud mostrada por el nuevo Gobierno neerlandés hacia las relaciones con China y aseguró que Pekín está dispuesto a reforzar los intercambios y la comunicación para aumentar la confianza mutua y profundizar la asociación de cooperación abierta y pragmática entre ambos países.

Wang también subrayó que la cooperación económica y comercial bilateral es "altamente complementaria" y expresó su deseo de que el nuevo Ejecutivo neerlandés mantenga una política independiente y apoye los intercambios comerciales normales entre empresas de ambos países.

Asimismo, pidió a Países Bajos que contribuya a promover una visión "objetiva y racional" de China dentro de la Unión Europea y a mantener el enfoque de asociación en las relaciones entre Bruselas y Pekín.

Por su parte, Berendsen afirmó, de acuerdo a la Cancillería china, que el nuevo Gobierno neerlandés considera las relaciones con China como una de sus relaciones bilaterales más importantes y expresó la disposición de su país a mantener intercambios de alto nivel y reforzar la cooperación práctica en ámbitos como el cambio climático y la gestión de recursos hídricos.

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La conversación se produce tras meses de fricciones diplomáticas vinculadas al caso del fabricante de semiconductores Nexperia, de propiedad china pero con sede en Países Bajos, después de que el Gobierno neerlandés interviniera en la compañía en 2025 alegando preocupaciones sobre su gestión y seguridad económica.

Pekín criticó recientemente esta decisión como una “interferencia administrativa indebida” y reiteró que seguirá apoyando a las empresas chinas para que protejan sus derechos e intereses legítimos en el exterior.