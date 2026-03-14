Petro plantea acción coordinada con Venezuela contra grupos armados en la frontera

El mandatario hizo el anuncio luego de las reuniones que ministros colombianos de diferentes áreas tuvieron hoy en Caracas con el Ejecutivo venezolano.

"Vamos a una actividad coordinada íntegramente para desalojar los grupos armados del narco de la frontera entre Colombia y Venezuela", escribió Petro en su cuenta de X.

El mandatario reaccionó así al anuncio hecho en Caracas por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sobre el intercambio de información de inteligencia y un despliegue permanente de las fuerzas armadas en la frontera para evitar el ingreso de grupos armados ilegales.

Petro también planteó profundizar la integración entre ambos países al considerar que la zona fronteriza "le pertenece a los pueblos" y constituye un pilar para la integración de las dos repúblicas fundadas por Simón Bolívar.

El mandatario propuso además la doble nacionalidad con plenos derechos para ciudadanos venezolanos en Colombia y colombianos en Venezuela, así como arancel cero en toda la comercialización binacional y avanzar hacia una integración energética plena que priorice energías limpias.

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La agenda de ministros colombianos en Caracas incluyó cooperación en seguridad, energía, comercio y turismo.

Durante ese encuentro, Rodríguez señaló que ambos Gobiernos buscan reforzar la coordinación en la frontera de 2.219 kilómetros que comparten para combatir el narcotráfico, la delincuencia organizada y la presencia de grupos armados irregulares.

La presidenta encargada de Venezuela también destacó avances en materia energética y mencionó la posibilidad de que Venezuela compre electricidad a Colombia y que Colombia adquiera gas venezolano, además de impulsar proyectos conjuntos entre las estatales Ecopetrol y PDVSA en los campos de petróleo, gas y petroquímica.

Las reuniones de hoy tuvieron lugar después de que se cancelara el encuentro que tenían previsto este viernes Petro y Rodríguez en el Puente Internacional Atanasio Girardot, en la frontera entre el departamento colombiano de Norte de Santander y el estado venezolano de Táchira.

Ambos gobiernos anunciaron además que la Comisión Binacional de Buena Vecindad se reunirá los próximos 23 y 24 de abril en Maracaibo, en el estado venezolano de Zulia, para avanzar en la agenda de cooperación.