Socialistas de Portugal reeligen a Carneiro como líder, único candidato en sus primarias

Tras conocerse los resultados, Carneiro celebró su victoria en la sede de la formación en Lisboa, y enumeró en su discurso sus prioridades, entre ellas la agenda de igualdad, la salud y la vivienda.

"He encontrado una gran esperanza, una esperanza que me reconcilia con el Partido Socialista (...) ¿Y por qué he encontrado esa esperanza en el PS? Por todo lo que he oído, porque tenemos las prioridades correctas", continuó al referirse a todos los municipios a los que ha viajado durante su campaña para ser reelegido.

Ahora será ratificado como secretario general en el próximo Congreso Nacional del PS, que se celebrará del 27 al 29 de marzo en Viseu.

Carneiro asumió el cargo de secretario general del PS de forma interina el año pasado cuando el exlíder socialista Pedro Nuno Santos dejó el cargo tras los malos resultados electorales de la formación en las legislativas de mayo, en las que quedó como tercer fuerza política y perdió 20 escaños.

Tras acabar el período interino, Carneiro se presentó de nuevo y, como en esta ocasión, tampoco tuvo oposición, por lo que fue revalidado en el puesto con el 95,4 % de los votos en junio de 2025.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Carneiro, exministro durante el último Gobierno de António Costa (2022-2024), representa el ala moderada y centrista del PS y liderará al partido en su intento por recuperar el espacio político perdido para volver a ser segunda fuerza en el Parlamento, donde ahora mismo lo es el ultraderechista Chega.