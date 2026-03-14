Trinidad y Tobago prorroga por tres meses estado de emergencia por aumento de violencia

La moción para prorrogar el estado de emergencia se aprobó en el Parlamento trinitense por una mayoría de 26 votos a favor y 12 en contra de los miembros del partido opositor del Movimiento Nacional Popular (PNM, por sus siglas en inglés).

Por su parte, el ex primer ministro del país caribeño Stuart Young afirmó que los estados de emergencia son medidas que deben entrar en vigor como último recurso.

"Los estados de emergencia consisten en suspender derechos constitucionales importantes, derechos fundamentales, el derecho a la libertad de circulación, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a un proceso con las debidas garantías", aseveró Young.

A su juicio, "los derechos democráticos pueden verse limitados o restringidos para garantizar la seguridad pública y mantener el orden público, pero las restricciones deben ser temporales, de modo que los derechos afectados se vean menoscabados lo menos posible".

Para Young, ampliar el estado de emergencia repercute directamente en "los derechos constitucionales de los miembros de ciertas comunidades marginadas" y como consecuencia "es probable que se produzca una erosión de la confianza pública en el Gobierno".

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Por otro lado, el fiscal general John Jeremie, afirmó que el país está en guerra contra las bandas criminales y que la diferencia entre el Gobierno y la oposición es que el Ejecutivo tiene "la intención de librar esa batalla hasta ganarla".

Jeremie recordó a principios de marzo que en julio de 2025 se declaró un estado de emergencia que fue prorrogado por el Parlamento hasta el 31 de enero de 2026.

En este sentido, la Policía de Trinidad y Tobago indicó que varios sospechosos han sido detenidos en virtud de órdenes de prisión preventiva durante los primeros diez días del actual estado de excepción, aunque no reveló las cifras exactas, precisó que hasta el momento, se ha detenido a 373 personas desde que se implantó la medida.

Asimismo, la subcomisaria de la Policía de Trinidad y Tobago (TTPS, en inglés) Suzette Martin, explicó que durante los primeros diez días del estado de excepción los agentes llevaron a cabo 943 operaciones en todo el país, lo que dio lugar a la presentación de 66 cargos.

Los uniformados también realizaron incautaciones de drogas: 720 gramos de cocaína, 230,58 kilogramos de marihuana, 88 plantas de marihuana y 1,45 gramos de éxtasis.

A finales de enero, 117 detenidos se encontraban recluidos en el Centro de Rehabilitación Correccional del Este (ECRC, en inglés) en Santa Rosa, en la localidad de Arima, en la parte central de la isla de Trinidad, y fueron puestos en libertad cuando el anterior estado de emergencia llegó a su fin el 31 de enero.

Trinidad y Tobago sufre una escalada de la violencia y la criminalidad con cifras récord de homicidios, que en 2024 ascendieron a 626 casos, cifra que descendió drásticamente en 2025 con un registro de 368 asesinatos.