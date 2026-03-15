El grupo español Nueva Línea, las "guerreras K-Pop del merengue" que triunfan en TikTok

"Tenemos un público súper variado. Me enorgullece un montón. Las niñas se saben todas las canciones. Es impresionante. Nos ven como las 'guerreras K-Pop' del merengue", asegura en una entrevista con EFE el grupo formado por Maite, Sofía, Alicia y Raquel, cuatro jóvenes del archipiélago de Canarias de entre 19 y 24 años.

Pese a que el grupo no es nuevo, pues por él han pasado otros cantantes, las versiones actuales de las canciones 'Una noche de copas' de la cubano-venezolana María Conchita Alonso (1984) y 'Un beso' del puertorriqueño Grupo Manía (2002) traspasaron las pantallas de millones de usuarios en TikTok.

Con más de un millón de seguidores en esa red social, donde algunos de sus vídeos acumulan más de 50 millones de visualizaciones, la banda de Arafo, localidad de la isla de Tenerife, reconoce no dejarse llevar por el furor del algoritmo y conservar la esencia de la música tradicional de verbena, con la que unieron un abanico de generaciones.

"Nuestro público tiene una horquilla de edad desde niños hasta mayores. Es una música para gente más mayor, de las fiestas del pueblo, y ver que las niñas se saben todas las canciones es impresionante", aseguran las vocalistas de esta popular banda tinerfeña con 23 años de historia.

"No estamos pensando en que no podemos bajar de nivel ni estamos posicionándonos. Porque al final eso hace que no podamos disfrutar de lo que realmente nos gusta, que es cantar y disfrutar en el escenario", añaden.

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El éxito de la banda -que completan cinco músicos más- les permitió dar el salto a escenarios nacionales, como Madrid, A Coruña (norte de España) o Conil de la Frontera (sur), agotando entradas y firmando un acuerdo con la discográfica Universal Music España.

Sin embargo, para Maite, Sofía, Alicia y Raquel, pasar de la verbena del pueblo a gestionar su nueva exitosa trayectoria musical no está siendo fácil.

"A veces se nos complica un poco estar separados de casa, de nuestra familia, de nuestras personas más cercanas... Pero sí es cierto que nos apoyamos muchísimo y eso hace que todo sea mucho más llevadero", reconocen.

Sobre qué se dirían hipotéticamente a ellas mismas hace un año cuando comenzaron su exitosa andadura, lo tienen claro y todas coinciden: "Prepárense para lo que viene".