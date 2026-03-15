El líder opositor de Hungría, Péter Magyar, lanza mensaje europeísta ante las elecciones

"Nuestra patria forma parte de la comunidad europea, la OTAN y de Occidente", afirmó ante decenas de miles de simpatizantes en Budapest.

El líder del partido opositor Tisza es el principal rival del primer ministro, el ultranacionalista populista Viktor Orbán, considerado el principal aliado de Rusia en la UE.

La gran mayoría de las encuestas prevén que Tisza ganará las elecciones del 12 de abril con al menos 10 puntos porcentuales de ventaja sobre Fidesz, el presidido por Orbán, que gobierna con una mayoría absoluta desde 2010.

Decenas de miles de húngaros se unieron este domingo a la llamada "Marcha Nacional" de Tisza, organizada en el aniversario de la revolución de 1848/49 contra los Habsburgo, una de las fiestas nacionales más importantes del país.

El líder opositor prometió "una victoria electoral que se verá también en el Kremlin", en clara alusión a las políticas prorrusas de Orbán.

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"Los que el 12 abril votarán por el Tisza elegirán una Hungría orgullosa, pacífica y europea", aseguró Magyar, agregando que los comicios "también serán un referéndum sobre el destino de la patria".

La marcha, celebrada por Tisza varias horas después de otra organizada por Fidesz, partió desde la céntrica plaza Deák y llegó a la Plaza de los Héroes, llenando la avenida Andrássy.

Magyar apareció en la política húngara hace apenas dos años, como un disidente del régimen de Orbán, y desde entonces ha podido aglutinar los votos en contra del actual Gobierno, perfilándose como un político con potencial para derrocar al primer ministro.

Según el sondeo más reciente, un 51 % de los ciudadanos con derecho a voto apoya a Tisza, mientras que el 41 % se decanta por Fidesz, lo que podría otorgar al partido de Magyar 115 de los 199 escaños en el Parlamento.