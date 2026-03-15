Exvicepresidente de Trump dice que ataques en Irán son para "acabar con guerra de décadas"

“Una administración tras otra han cortado los tentáculos de Irán que han llevado la violencia contra las fuerzas estadounidenses, contra los ciudadanos estadounidenses, contra nuestros aliados en la región, muy especialmente contra Israel, pero no se trata de comenzar una guerra, sino de terminar una guerra que lleva casi 50 años gestándose”, dijo Pence en una entrevista en el canal de noticias NewsNation.

El que fuera número dos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su primer mandato, entre 2017 y 2021, salió al paso con estas declaraciones de algunas críticas en el entorno más duro del trumpismo a la intervención en Irán y su oportunidad.

Trump centró buena parte de la campaña electoral que le llevó de nuevo a la Casa Blanca en rechazar la intervención de Estados Unidos en guerras extranjeras y apostando por unas políticas centradas en mejorar la vida de los estadounidenses.

“No enviaré a nuestros hijos e hijas a luchar en una guerra en un país del que nunca han oído hablar. No lo haremos. Vamos a traer a nuestras tropas a casa y nos centraremos en Estados Unidos Primero”, aseguraba en mítines y entrevistas antes de imponerse en las urnas en noviembre de 2024.

Pence defendió la decisión de Trump de iniciar los ataques a Irán remontándose 47 años atrás, cuando se produjo la conocida como crisis de los rehenes y estudiantes iraníes detuvieron a más de 50 estadounidenses que trabajaban en la embajada estadounidense en Teherán y mantuvieron a los diplomáticos secuestrados durante 444 días.

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Considera que desde entonces se ha estado en guerra con Irán y que ahora, tras la muerte del líder supremo Alí Jameneí en los ataques del 28 de febrero, se abre una oportunidad para un cambio de régimen.

Aunque esta interpretación choca con las declaraciones que este sábado realizó el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, cuando aseguró que no hay ningún problema con el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, que ha sustituido a su padre al frente del país.

"Creo que a estas alturas debería haber quedado claro, y debería ser de conocimiento público, que nuestro sistema está muy arraigado en la sociedad. La República Islámica es un sistema que no depende de ningún individuo ni de ningún grupo de personas. Está bien establecido", defendió el ministro de Asuntos Exteriores iraní a la cadena de noticias MS Now en una entrevista.

Pence, en su defensa de la intervención, añadió que la presencia estadounidense en Oriente Medio tras la retirada de Afganistán "enviará un mensaje" a Pekín, Moscú y "a los enemigos de la libertad en todo el mundo, de que Estados Unidos sigue siendo el líder de todas las naciones libres".