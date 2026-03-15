Japón comienza a liberar reservas de petróleo en medio de preocupación por suministro

Tokio inició así la liberación inicial de reservas para 15 días en poder del sector privado, a la que seguirá la liberación de un mes de petróleo en manos del Estado. La medida llega antes de una liberación coordinada prevista por los miembros de la Agencia Internacional de Energía (AIE).

Para ello, las autoridades niponas anunciaron una reducción de la cantidad de reservas exigidas para las principales refinerías de petróleo y otras empresas, medida que estará vigente por ahora hasta el 15 de abril, reza un aviso publicado esta mañana en el Boletín Oficial.

Según la Ley de Garantía de Reservas de Petróleo, estas compañías estaban obligadas a almacenar suficiente petróleo para 70 días de consumo diario promedio, pero el Gobierno redujo este requisito a un equivalente de 55 días con el objetivo de utilizar sus existencias actuales, informó la cadena local NHK.

La actual situación en Irán tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel, y el posterior bloqueo del estrecho de Ormuz, ha provocado un alza de los precios del crudo, que está afectando al suministro mundial.

Japón, al igual que muchos países asiáticos, importa alrededor del 90 % de su petróleo de Oriente Medio, razón por la cual ha tomado medidas como la liberación de reservas estratégicas o la imposición de topes al precio del combustible.