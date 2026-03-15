La producción industrial china repunta hasta el 6,3 % en los dos primeros meses de 2026

La cifra supera también los pronósticos más extendidos entre los analistas, que no solo no esperaban que aumentase su ritmo sino que anticipaban una leve frenada hasta un 5,1 % en enero y febrero, cuyos datos son divulgados conjuntamente -el resto del año, se hace con periodicidad mensual- por las festividades del Año Nuevo lunar.

De los tres grandes sectores en los que la ONE divide este indicador, el que más aumentó su producción en los dos primeros meses del año fue el manufacturero (+6,6 %), seguido del minero (+6,1 %) y, por último, del de producción y suministro de electricidad, calefacción, gas y agua (+4,7 %).

En el global de 2025, la producción industrial creció un 5,9 % en China, 0,1 puntos más que durante el año anterior.

La ONE también hizo hoy públicos otros datos estadísticos de noviembre como las ventas al por menor, indicador clave para medir el estado del consumo, las cuales experimentaron un destacado repunte al pasar de crecer un 0,9 % en diciembre a un 2,8 % en el primer bimestre.

Ya que la mencionada época festiva del Año Nuevo chino es una época tradicional de gasto, los expertos anticipaban una subida destacable, aunque la situaban algo más abajo, en torno a un 2,5 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Mientras tanto, la tasa oficial de desempleo en zonas urbanas se situó en el 5,3 %, 0,2 puntos por encima del cierre de 2025.

Por su parte, la inversión en activos fijos, que pasó de crecer un 3,2 % en 2024 a caer un 3,8 % en 2025, volvió a experimentar tasas positivas (+1,8 %) en esta primera lectura del año, impulsada principalmente por el gasto en infraestructura (+11,4 %), que primó sobre el manufacturero (+3,1 %) y compensó un nuevo desplome del destinado a promoción inmobiliaria (-11,1 %).

En 2025, este último subíndice se derrumbó un 17,2 % en el marco de la prolongada crisis que vive el sector, que se tradujo también, según los datos divulgados hoy, en una bajada del 13,5 % en las ventas comerciales de inmuebles medidas sobre área de suelo.