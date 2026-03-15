Las autoridades suecas anuncian la detención del capitán del barco "Sea Owl"

"El tribunal ha decidido detener al capitán del barco de conformidad con la solicitud de detención presentada por la fiscalía", informó el servicio de prensa de la Fiscalía de Suecia en un mensaje de texto a la agencia sueca TT.

El hombre es sospechoso, por motivos fundados, de uso agravado de un documento falso, señaló TT.

El "Sea Owl" fue capturado hacia las 20.30 hora local (19.30 GMT) del jueves cerca de la costa de Trelleborg (sur) en una operación conjunta con la Policía, según trascendió el viernes.

Las autoridades suecas señalaron entonces que creen que el barco -incluido en la lista de sanciones de la Unión Europea (UE), de 228 metros de eslora y que viajaba supuestamente sin carga a la ciudad rusa de Primorsk- navegaba con bandera falsa, por lo que "ningún Estado puede garantizar la seguridad a bordo".

El "Sea Owl" es el segundo barco abordado por las autoridades suecas este mes.

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Según TT, que cita a la Guardia Costera de Suecia, el navío ha transportado en el pasado mercancías entre Rusia y Brasil.

Desde hace dos viernes, Suecia mantiene retenido otro carguero de supuesta bandera falsa guineana, de nombre "Caffa", abordado también frente a la costa de Trelleborg y cuyo capitán es sospechoso de varios delitos, incluido el uso de documentación falsa.