Rosa Byrne y Renate Reinsve, primeras en pisar la alfombra roja de los Óscar

Byrne, una de las nominadas de la noche -por su trabajo en 'If I Had Legs I'd Kick You'-, ha lucido un diseño negro de Jonathan W. Anderson con preciosos bordados florales y escote palabra de honor, acompañado de un estilismo que evocaba el Hollywood más clásico, con labios rojos y recogido bajo.

También con un guiño al cine clásico, la actriz noruega Renate Reinsve, también candidata al Óscar, por 'Sentimental Value', que ha apostado por el rojo con un diseño de Louis Vuitton y una pronunciada apertura lateral y una cola geométrica que le dificultaba caminar.

Felicity Jones ha sido de las primeras en llegar, vestida con un diseño de Prada en tono limón, adornado con cristales y tul, mientras que Chase Infiniti ha optado por un Louis Vuitton de alta costura con volantes en tono lila y estética dulce.

La nota extravagante la puso el cantante de blues Buddy Guy -que aparece al final de 'Sinners'-, y que acudió a la gala con un peto de piel y una camisa de lunares. Por su parte, Maggie O'Farrel, autora de la novela 'Hamnet' optó por un llamativo vestido rosa fucsia acompañado por una redecilla sobre su rostro.

La actriz Jayme Lawson destacó con un espectacular vestido azul eléctrico de pedrería del diseñador libanés Zuhair Murad, con cuello Halter.

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La 98 edición de los Óscar se celebra esta noche en el Teatro Dolby de Los Ángeles. 'Sinners' lidera las nominaciones con dieciséis candidaturas, seguida de 'One Battle After Another', con trece, y de 'Sentimental Value' y 'Frankenstein', con nueve cada una.