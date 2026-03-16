Comisión de Bolsa de EEUU propondría que empresas informen de ganancias dos veces al año

El diario afirma este lunes que, según sus fuentes, la propuesta podría hacerse pública el próximo abril y que los reguladores están ya hablando con las autoridades de las principales bolsas de valores para que ajusten sus normas.

Una vez publicada, la propuesta será sometida a un período de comentarios públicos, generalmente de unos 30 días, antes de que la SEC vote sobre si se implementa o no.

De concretarse, la medida haría que los informes de resultados trimestrales pasen a ser opcionales, dice el diario, que agrega que la idea de pasar a informes semestrales ganó impulso a finales del año pasado, cuando la Long-Term Stock Exchange presentó una petición a la SEC para eliminar la obligación trimestral.

El presidente Donald Trump y el de la SEC, Paul Atkins, apoyaron entonces la propuesta.

Las empresas que cotizan en bolsas como la de Wall Street informan de sus resultados cada tres meses desde hace más de 50 años.

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Según el WSJ, quienes apoyan la medida argumentan que podría incentivar a más empresas a salir a bolsa al aliviar la carga administrativa y los costos asociados con la elaboración de estos informes.

Sin embargo, el diario apunta a que es previsible que la iniciativa enfrente la oposición de inversores que dependen de la transparencia y regularidad de los informes financieros.

En países como Reino Unido ya no se exige publicar resultados trimestrales desde hace aproximadamente una década, aunque muchas empresas continúan haciéndolo igualmente.