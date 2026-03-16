Israel continúa redadas "limitadas y selectivas" contra Hizbulá en el sur de Líbano

"Tropas de la 91.ª División de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han iniciado operaciones terrestres limitadas y selectivas contra bastiones clave de Hizbolá en el sur del Líbano, con el objetivo de reforzar la defensa avanzada", recoge un comunicado castrense.

El Ejército indicó que las operaciones incluyen el desmantelamiento de infraestructura considerada "terrorista" y la eliminación de combatientes que operan en el área, con el propósito de "eliminar amenazas y crear una capa adicional de seguridad" para los residentes del norte de Israel.

Antes de la entrada de las tropas, las fuerzas israelíes llevaron a cabo ataques combinando artillería y bombardeos de su Fuerza Aérea contra numerosos objetivos que, según el comunicado, estaban vinculados con Hizbulá, con el fin de "reducir riesgos" para sus soldados en el entorno operativo.

Según una información publicada el sábado por el portal Axios, que cita a fuentes estadounidenses e israelíes, Israel planea llevar a cabo una "invasión masiva" en el sur del Líbano para acabar con la presencia de la milicia chií proiraní Hizbulá.

Israel habría tomado esta decisión, según señala Axios, después de que la milicia libanesa, apoyada y financiada por Irán, lanzara durante la noche del pasado miércoles más de 200 proyectiles contra el norte de Israel, que no dejaron víctimas mortales pero sí algunos daños en zonas residenciales.

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De hecho, desde el viernes, el Ejército israelí ha empezado a enviar refuerzos a la frontera norte y está movilizando a más reservistas.

Israel comenzó su ofensiva aérea contra el Líbano el pasado 2 de marzo, después de que Hizbulá lanzara un ataque contra el norte del país en respuesta al asesinato del entonces líder supremo iraní, Ali Jameneí.

El número de muertos por la campaña de bombardeos israelíes contra el Líbano asciende ya a más de 830 y el de heridos supera los 2.000, según datos de este sábado.

El número de personas obligadas a huir de sus hogares en el Líbano desde que el 2 de marzo escalaran las hostilidades entre Israel y Hizbulá ha aumentado hasta casi un millón de desplazados, indicó este viernes la Organización Internacional para las Migraciones, que pidió 19 millones de dólares para ampliar su respuesta de emergencia ante este éxodo interno.