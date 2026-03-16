La mayoría de las grandes bolsas europeas sube levemente pese al petróleo al alza

Así, a las 12.30 horas (11.30 GMT), Londres subía el 0,39 %, mientras que Fráncfort ganaba el 0,22 %, el índice Euro Stoxx 50 el 0,08 % y Madrid el 0,02 %. Bajaban Milán, el 0,27 %, y París el 0,06 %.

Las bolsas europeas aprovechaban el alza del 0,6 % de los futuros de los índices estadounidenses esta mañana después de que Wall Street bajara el viernes pasado, sin que la guerra de Israel y Estados Unidos en Irán les afectara especialmente en esta jornada, en la que el crudo brent se negociaba a 103,5 dólares con un alza del 0,34 %.

Por su parte, el gas natural se cambiaba a esta hora a 51,615 euros el megavatio hora, el 1,57 % más caro que en la sesión anterior.

Las plazas europeas subían en una sesión en la que continuaban los ataques en Oriente Medio contra objetivos petrolíferos y después de que la Unión Europea rechazara colaborar con Estados Unidos para desbloquear el estrecho de Ormuz.

Las bolsas también aprovechaban la subida del euro, que se negociaba a 1,148 dólares y se apreciaba el 0,57 %.

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También apoyaba a las bolsas la caída de la rentabilidad de la deuda, con lo que el bono alemán a largo plazo bajaba tres puntos básicos y se situaba en el 2,946 %

El oro bajaba el 0,03 % y se cambiaba a 5.018,16 dólares, mientras que la plata perdía el 1,53 %, hasta 79,36 dólares.

El bitcóin subía el % y se cambiaba a 73.665 dólares.