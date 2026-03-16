La producción industrial de Colombia cayó un 0,5 % en enero

El Índice de Producción Industrial (IPI) de enero estuvo marcado por las variaciones negativas de dos de los cuatro sectores productivos: la explotación de minas y canteras, que disminuyó un 4,0 %, y de la industria manufacturera, que cayó un 0,5 %.

En contraste, el suministro de electricidad y gas creció un 2,7 % y la captación, tratamiento y distribución de agua aumentó un 3,7 %, según el informe del DANE.

Por actividades industriales, las mayores caídas se registraron en la fabricación de maquinaria y equipos (-10,6 %), la fabricación de aparatos y equipos eléctricos (-9,6 %) y la fabricación de productos textiles (-6,0 %).

También retrocedieron la extracción de hulla o carbón de piedra (-4,7 %) y la extracción de petróleo crudo y gas natural (-3,8 %).

En contraste, los mayores incrementos se observaron en la fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques (37,9 %), la fabricación de otros tipos de equipo de transporte (26,6 %) y la confección de prendas de vestir (8,0 %).

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Pese a la caída mensual, en el acumulado de los últimos doce meses la producción industrial registró un crecimiento del 0,5 %, impulsado por la industria manufacturera, el suministro de electricidad y gas y el sector de agua, mientras que la explotación de minas y canteras continuó mostrando retrocesos.