Las dos futbolistas iraníes refugiadas en Australia entrenan con un equipo local

El club australiano confirmó que ambas jugadoras fueron recibidas en sus instalaciones para participar en los entrenamientos del equipo femenino y que contarán con un entorno de apoyo durante su proceso de adaptación, después de que Australia les concediera la semana pasada visados humanitarios tras su participación en la Copa Asia, donde no cantaron el himno nacional antes de un partido.

"Hoy, el Brisbane Roar dio la bienvenida oficial a Fatemeh Pasandideh y Atefeh Ramezanisadeh a las instalaciones de entrenamiento del club para que participen en los entrenamientos con nuestro equipo femenino", dijo el director del mismo, Kaz Patafta, en una publicación de Instagram.

Las dos futbolistas formaban parte de un grupo de siete jugadoras iraníes que solicitaron asilo durante la Copa Asia celebrada en Australia, aunque cinco de ellas se retractaron posteriormente y abandonaron el país.

"Todo estará bien", publicó Fatemeh Pasandideh en su cuenta de Instagram, donde también compartió las imágenes del entrenamiento, mientras que Atefeh Ramezanisadeh también dio las gracias al equipo en dicha red social.

Según confirmó a EFE la Confederación Asiática de Fútbol, el resto de la selección iraní —integrada por otras 24 jugadoras— viajó el lunes por la noche a Omán tras permanecer cerca de una semana en Kuala Lumpur, adonde llegó después de su participación en el campeonato.

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El organismo no precisó si desde Omán regresarán a Irán, país que atraviesa un conflicto armado desde finales de febrero.

La preocupación por la situación de las jugadoras comenzó el 2 de marzo, cuando las futbolistas evitaron cantar el himno nacional en su debut frente a Corea del Sur en dicho torneo, lo que provocó fuertes críticas desde medios oficiales iraníes, que las calificaron de "traidoras".

En los dos partidos posteriores del torneo, las futbolistas sí entonaron el himno nacional antes de quedar eliminadas el 8 de marzo tras perder ante Filipinas.

Ante el temor a posibles represalias, siete integrantes del equipo solicitaron asilo en Australia. Sin embargo, cinco desistieron días después en circunstancias que, según activistas de derechos humanos, podrían estar relacionadas con presiones o amenazas contra sus familias.

El caso ha adquirido dimensión internacional en el contexto del conflicto en Irán, desencadenado el 28 de febrero tras ataques aéreos conjuntos de Estados Unidos e Israel, y en medio de las denuncias sobre la situación de las mujeres en el país.