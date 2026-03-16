Patronal peruana pide al Congreso darle la confianza a Gobierno y evitar más inestabilidad

Ante los rumores de que el Legislativo peruano podría negar la confianza a Miralles y su gabinete por tensiones y cálculos políticos internos entre las fuerzas conservadoras que impulsaron a Balcázar en el poder, la patronal peruana conminó al Parlamento a evitar nuevos giros en el escenario político, a menos de un mes de las elecciones generales.

"En estos últimos años nuestro país vive un clima de inestabilidad que no le hace bien a la democracia, a la institucionalidad ni al clima de confianza necesario para atraer inversiones y bienestar para más peruanos", señaló en un comunicado la Confiep sobre la crisis política que ha llevado al país a tener ocho presidentes en menos de diez años.

"En 27 días los peruanos elegiremos una nueva plancha presidencial (presidente y dos vicepresidentes), senadores y diputados. En ese contexto, debemos votar en un clima de paz, tranquilidad y transparencia, lo que solo se logrará si los señores congresistas actúan a la altura de las circunstancias y otorgan el voto de confianza al gabinete", añadió.

El gremio empresarial recordó que a la inestabilidad política se suma El Niño Costero, el fenómeno climatológico que causa lluvias torrenciales e inundaciones en zonas costeras del país, lo que "trae graves consecuencias para la economía y vida de los peruanos".

Después de que el 24 de febrero, Balcázar escogiera a Miralles como presidenta del Consejo de Ministros, está previsto que la exministra de Economía y Finanzas se presente el próximo miércoles ante el pleno del Parlamento peruano para exponer las líneas maestras que tendrá el Ejecutivo bajo su liderazgo y que los congresistas voten si lo aceptan o no.

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Algunos fuerzas como el partido Podemos Perú ha anunciado su intención de votar en contra de Miralles por su intención de reestructurar la petrolera estatal Petroperú y por la reciente crisis energética que devino en alza de precios durante las dos últimas semanas por la rotura del principal gasoducto del país, que transporta el gas del yacimiento de Camisea.