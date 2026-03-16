Rusia derriba en dos días 250 drones ucranianos que se dirigían a atacar Moscú

"En los últimos dos días, las fuerzas de defensa antiaérea han destruido aproximadamente 250 drones enemigos que se dirigían directamente hacia Moscú", informó Sobianin en su canal de la red social nacional Max.

El alcalde agradeció enseguida "a la fuerzas de defensa antiaérea del Ministerio de Defensa".

Esta mañana Defensa comunicó que habían derribado durante la pasada noche 145 drones ucranianos en trece regiones de la parte europea del país.

El grueso del ataque fue repelido en la región de Moscú, donde se interceptaron 53 aparatos aéreos no tripulados.

Drones ucranianos también volvieron a golpear este lunes una refinería de petróleo en la región meridional rusa de Krasnodar, bañada por el mar de Azov.

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Según informaron los servicios de emergencia, el ataque provocó un incendio en la refinería de la localidad de Labinsk, sin que se produjeran heridos.