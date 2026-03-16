Seúl insta a Pionyang a dialogar con Trump ante su prevista visita a China

"Espero que Corea del Norte no desaproveche la oportunidad (de dialogar) creada por la expresión de interés de Trump", dijo el ministro a medios locales, al referirse a la posibilidad de reactivar las conversaciones entre Washington y Pionyang.

Corea del Norte ha dejado entrever en varias ocasiones recientes que podría estar abierta a dialogar con Estados Unidos, aunque bajo la condición de que la desnuclearización no forme parte de la agenda de negociación.

Trump, quien tiene previsto visitar China del 31 de marzo al 2 de abril, volvió a plantear la semana pasada la cuestión de una posible reunión con el líder norcoreano, Kim Jong-un, con quien mantuvo tres cumbres en su primer mandato (2017-2021), sin lograr avances concretos.

El mandatario estadounidense insinuó esa posibilidad durante la visita a Washington del primer ministro de Corea del Sur, Kim Min-seok, con quien mantuvo un encuentro que no estaba previsto en la agenda de la semana pasada.

En paralelo, Corea del Norte ha mostrado ciertas señales de reapertura exterior, con la reactivación de un tren de pasajeros entre Pekín y Pionyang la semana pasada, y el anuncio en el sitio web de Air China sobre la reanudación de vuelos comerciales entre ambas capitales, a partir del 30 de marzo. Ambos servicios llevaban unos seis años suspendidos.

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No obstante, algunos analistas consideran que el reciente ataque de Estados Unidos contra Irán podría reducir los incentivos de Kim para reunirse con Trump. Asimismo, el líder norcoreano no respondió a las invitaciones de Trump al diálogo durante la gira asiática del mandatario estadounidense a finales del año pasado.

Chung explicó que para el Gobierno surcoreano lo importante no es la probabilidad de que se celebre la cumbre, sino que considera que tal reunión "debe celebrarse".